Roger Lambrecht réagit aux rumeurs de reprise du club pour un euro symbolique

La situation du Sporting Lokeren semble désespérée. Le club pourrait être mis en faillite cette semaine sans injection de capitaux et dans ce cas, Roger Lambrecht pourrait ... racheter le club pour un euro symbolique.

Mais l'ancien président de 88 ans ne reviendra pas, quelle que soit la situation du club. "Non, je ne ferai plus ça, je suis trop vieux pour ça. J'ai 88 ans, je ne peux rien faire dans cette situation", estime Roger Lambrecht via Sporza.

"Willy Carpentier, l'ex-vice-président, va tenter d'aider et je le soutiendrai, mais c'est tout. J'espère que tout ira bien, mais nous verrons. Je n'ai pas eu de contacts avec Louis De Vries", conclut Lambrecht.