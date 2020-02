Vande Walle : "Bodart n'a pas de points faibles"

Le dernier rempart du Standard de Liège ne cesse d'enchaîner les bonnes prestations. Le portier des Rouches s'est de nouveau montré rassurant et décisif dimanche dernier du côté de Genk (1-3).

Jusqu'à l'été dernier, Philippe Vande Walle était l'entraîneur des gardiens de but au Standard. "J'ai découvert Arnaud Bodart. Je suis parfois allé l'observer et je savais qu'il avait du potentiel", a déclaré Vande Walle à Sporza. "On a toujours dit qu'il était trop petit et trop maigre, mais j'ai vu une énorme marge de croissance. "

Le gardien a dû être patient par la suite pour avoir sa chance en première équipe. "Je l'ai découvert lorsque Jankovic était entraîneur chez les Rouches. J'ai proposé de prendre Arnaud avec lui en stage et depuis il n'a plus quitté le noyau. Le Standard s'est trompé Milinkovic-Savic et il est normal qu'Arnaud soit maintenant titulaire."

Carrière à l'étranger

Vande Walle trouve Bodart très complet. "C'est un gardien polyvalent. Il n'a pas de points faibles. Il est bien sur sa ligne et effectue de bonnes sorties aériennes. Il doit encore rester en Belgique pour continuer de progresser. Puis il aura 10 ans pour faire carrière à l'étranger."