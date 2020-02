Haaland : 19 ans et déjà joueur de la semaine en Ligue des Champions !

Quatre huitièmes de finale allers se sont déroulés cette semaine. Parmi les 8 équipes engagées, le Borussia, notamment, a fait forte impression contre les Parisiens. Un joueur en particulier.

Si Axel Witsel et Jadon Sancho ont tous les deux livré une bonne prestation, c'est le jeune norvégien Erling Haaland qui a attiré tous les regards. Le jeune joueur de 19 ans a prouvé qu'il était encore plus impressionnant en Ligue des Champions qu'en championnat. Oui, c'est possible !

Le Racing Genk en avait fait les frais quand il jouait encore à Salszbourg. Avec le Borussia ce mardi, l'attaquant a de nouveau inscrit deux buts, dont un splendide. Haaland en est à... 10 buts en 7 rencontres européennes. Qui va arrêter ce jeune homme ? C'est tout logiquement qu'il a été élu joueur de la semaine par l'UEFA :