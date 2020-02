La Masia est-elle délaissée par le FC Barcelone ?

La Masia a longtemps été considérée comme le meilleur centre de formation du monde. Mais le FC Barcelone semble se reposer de moins en moins sur les jeunes de son académie ...

Le FC Barcelone avait commencé la décennie en dominant le monde du football grâce à bon nombre de joueurs issus de la célèbre Masia de Can Planes, centre de formation du Barça et considéré comme la meilleure académie du monde. Champion d'Europe en 2009 et en 2011, Barcelone comptait alors régulièrement une bonne dizaine de joueurs formés à la Masia au sein de son effectif, et non des moindres : Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Pedro, Carles Puyol, Gérard Piqué (revenu de Manchester United mais formé en Catalogne) ...

Mais dix ans plus tard, les choses ont changé : si Messi, Piqué et Busquets sont toujours là, rejoints par Jordi Alba en 2012 (formé à la Masia jusqu'à ses 14 ans) et Sergi Roberto en 2013, seul Ansu Fati s'impose dans la hiérarchie d'un groupe qui intègre moins de jeunes qu'à l'époque.

Depuis 2012, la dégringolade

En 2012, pourtant, le FC Barcelone vivait l'un des plus grands moments de son histoire : Pep Guardiola faisait entrer Martin Montoya suite à la blessure de Dani Alvès et les onze joueurs sur le terrain étaient tous issus de la Masia.

La suite sera plus compliquée : les successeurs de Xavi, Iniesta, Messi, Piqué et Busquets ne semblent pas taillés dans le même moule. Un simple regard à l'effectif professionnel de 2013 du Barça le montre : Bartra, Muniesa, Montoya, Tello, Jonathan dos Santos - aucun ne s'imposera dans la durée au Barça.

Plus de cracks ?

Pourtant, au fil des saisons, certains joueurs seront présentés comme des cracks assez vite : Isaac Cuenca, Munir El Haddadi, Gerard Deulofeu ... Aucun n'incarnera le renouveau du FC Barcelone. Seul Sergi Roberto, lancé en 2013 au sein de l'équipe A, s'imposera au fil des saisons comme un incontournable et est toujours titulaire.

Les plus grandes réussites de la Masia depuis, elles ont eu lieu à l'étranger : Thiago Alcantara, après avoir fait le bonheur du Barça pendant quelques saisons et laissé penser qu'il en serait le nouveau maître à jouer, a préféré s'exiler au Bayern Munich ; Adama Traoré, jugé trop court à l'époque, explose cette saison avec Wolverhampton et a piqué son club formateur pour son attitude à ses débuts ; Alex Grimaldo est l'un des joueurs les plus convoités de Benfica et n'a pas joué une minute avec le Barça A.

Certaines promesses s'en vont même très jeunes : Xavi Simons (16 ans) a quitté la Masia pour le PSG l'été passé, Jordi Mboula pour l'AS Monaco au même âge en 2017, Sergio Gomez (19 ans) pour le Borussia Dortmund en 2018. Voyant les portes de l'équipe A rester trop souvent fermées, les jeunes talents de l'académie du Barça hésitent. L'arrivée de Martin Braithwaite comme joker médical cet hiver n'est qu'un transfert bizarre de plus sur une liste qui, à chaque fois qu'elle s'allonge, envoie un signal négatif ...