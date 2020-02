Carlo Ancelotti sous le charme de deux de ses joueurs : "Ils sont fantastiques"

Malgré la défaite à Arsenal (3-2) dimanche, lors de la 27e journée de Premier League, le technicien italien d'Everton était satisfait des siens et de ses attaquants.

Carlo Ancelotti s'est félicité de pouvoir compteur sur deux attaquants aussi prometteurs que Dominic Calvert-Lewin et Richarlison, auteurs d'un but chacun contre Arsenal. Le premier cité a inscrit son 12ème but de la saison en Premier League de manière acrobatique tandis que son partenaire brésilien a marqué sa 10ème réalisation en championnat. L'entraîneur des Toffees affichait toute sa satisfaction quant à son duo d'attaque en conférence de presse.

"Dominic Calvert-Lewin va avoir plus de confiance en lui. Il est vraiment dangereux. Je pense que Richarlison et lui sont des attaquants fantastiques. Richarlison est incroyable, parce qu'il est capable de marquer et de travailler très dur. Dominic ? Rien à dire, il se débrouille très bien. C'est important qu'il reste concentré et qu'il essaie de s'améliorer, parce qu'il peut s'améliorer", a expliqué l'Italien.