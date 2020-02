Le coach du Barça : "La Roma et Liverpool dans la tête des joueurs"

Ce mardi soir, le FC Barcelone affrontera Naples au Stadio San Paolo en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Le FC Barcelone n'a plus remporter la Ligue des champions depuis 2015. En conférence de presse, Quique Setien a admis que ses joueurs auront du mal à oublier les défaites précédentes en C1 face à la Roma et Liverpool.

"La réalité est que nous avons très peu parlé de (la Roma et Liverpool, ndlr), même si je suis sûr qu'ils s'en souviendront", a déclaré Setien. "Peut-être que ce n'est pas comparable. Nous avons connu des matchs incroyablement difficiles et je pense que l'équipe va bien. Les joueurs sont convaincus que nous continuerons dans cette dynamique, j'espère que nous maintiendrons le niveau que nous donnons depuis un certain temps", a souligné le technicien espagnol.

Ce sera le premier match de Setien en Ligue des champions en tant qu'entraîneur et il a hâte de commencer. "Il ne fait aucun doute que c'est mon premier match en Ligue des champions et c'est une motivation. C'est excitant pour moi de commencer ce voyage dans un stade comme celui-ci, plein de passion et d'histoire. Je pense que ce sera un match passionné. Il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer", a lâché Setien.