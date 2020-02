Vers une hégémonie de la Bundesliga sur la scène européenne ?

Avec trois clubs impliqués en Ligues des Champions cette saison et trois en Europa League, la Bundesliga n'a jamais semblé aussi forte sur la scène européenne.

Alors que les clubs anglais étaient à l'honneur la saison dernière en hissant deux de leurs représentants pour les finales de C1 et de C3 (Liverpool-Tottenham en finale de Ligue des Champions et Arsenal-Chelsea en finale d'Europa League), il semble que ce soit désormais au tour des écuries allemandes de briller sur la scène européenne. En effet, alors qu'à l'origine sept formations de Bundesliga étaient engagées dans les phases de poules, cinq sont parvenues à s'en sortir. Seuls le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen ont échoué à la troisième place de leurs groupes respectifs, le second ayant malgré tout était reversé en Europa League.

Carton plein

Depuis l'accès aux phases à élimination directe c'est carton plein pour les équipes de Bundesliga ! En effet, en Ligue des Champions, la semaine dernière, le Borussia Dortmund a livré une superbe prestation pour l'emporter face au Paris Saint-Germain (2-1) et s'est attiré les louanges de la presse européenne. De son côté, le RB Leipzig de Julian Nagelsmann est parvenu à l'emporter à l'extérieur face à Tottenham (0-1), finaliste de l'édition précédente, sans être vraiment mis en danger. Enfin, hier soir, le Bayern Munich a balayé le précédent vainqueur de l'Europa League, Chelsea, en venant s'imposer 0-3 à Stamford Bridge.

En ce qui concerne l'Europa League, le tirage n'avait pas été particulièrement clément avec les formations d'Outre-Rhin. Pour autant, elles ont toutes remporté leurs premières confrontations. Face à Porto, le Bayer Leverkusen, dominateur durant la majeure partie de la rencontre, s'est imposé 2 buts à 1. De même, opposé à Malmö, Wolfsburg l'a emporté sur le même score. Pour sa part, le Eintracht Francfort a étrillé le RB Salzbourg 4-1 grâce notamment à un triplé de Kamada. Ainsi, bien que le plus dur reste encore à faire, puisque les trois matchs évoqués ont été disputés à domicile pour les équipes allemandes, ces dernières ont tout de même pris une large option sur la qualification.

Au bout du compte, les équipes de Bundesliga engagées dans les compétitions européennes ont réussi un sans faute puisque les six représentants du championnat allemand sont parvenus à s'imposer, prenant ainsi une belle option sur la qualification en vue du match retour. Par conséquent, si elles parviennent toutes à se qualifier, ce qui semble très probable, 6 équipes sur les 24 qui disputeront les prochains tours (quart de finale de C1 et huitièmes de finale de C3 confondues) seront issues de Bundesliga, soit 25%.

Un championnat plus compétitif ?

Une réussite qui pourrait être liée à la compétitivité accrue du championnat allemand cette saison. En effet, alors que lors des années précédentes, le Bayern Munich écrasait la concurrence et remportait systématiquement le championnat, aujourd'hui, pas mois de cinq équipes peuvent encore croire au titre. Pour preuve, le Bayern Munich, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund, le Borussia Monchenglad'bach et le Bayer Leverkusen se suivent au classement et se tiennent en seulement six points d'écarts.

Par ailleurs, même les formations connaissant moins de succès en championna,t telles que Wolfsburg (7e avec 34 points) et Francfort (11e avec 28 points), apparaissent compétitives, comme en témoignent leurs récents résultats en Coupe d'Europe. Ainsi, il semble bien que les clubs allemands soient en voie d'imposer leur hégémonie sur la scène européenne cette saison...