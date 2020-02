🎥 La Gantoise - AS Rome : une victoire pour venger la pire défaite de leur Histoire ?

Les Gantois peuvent confirmer leur bon parcours européen du début de saison. La tâche sera tout de même plus compliquée : Vaincre la Roma. Il y a 10 ans, disons que ça ce n'était pas très bien passé...

Les Gantois n'ont jamais rencontré d'autres équipes italiennes que la Roma. Le bilan est amer et vient contraster les plus récents bons résultats des Buffalos en Europe : 3 défaites.

Il y a 10 ans, les Gantois s'inclinaient sur le score combiné de... 10-2. Le match à Gand fut particulièrement désastreux : 1-7 pour les Romains, grâce notamment à un hat-trick de la légende Totti. Les Buffalos n'avaient connu pareille défaite en Europe qu'à deux reprises ; contre le PSG et Hambourg.

Mais, depuis, le vent a quelque peu tourné. La Gantoise s'est certes inclinée à Rome, mais sur le plus petit des scores. Et, vu leur forme en championnat et en Europa League cette saison, leurs chances de revanche ne sont pas minimes.