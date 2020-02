Vidéos: six buts qui ont fait la légende de Dries Mertens au Napoli

Avec 121 buts, Dries Mertens a égalé le record historique de Marek Hamsik au Napoli. Retour sur une poignée de ces buts qui ont permis à Dries Mertens de se mettre le public napolitain dans la poche.

Dries Mertens est assurément un homme de goût et il l'a encore prouvé, mardi, en égalisant, avec la manière, le record historique de Marek Hamsik. Difficile parmi les 121 délices servis avec classe par l'ailier du Napoli de n'en choisir que quelques-uns, mais nous avons pris le parti de ressortir six buts qui, pour des raisons différentes, ont marqué l'histoire napolitaine du Diable Rouge. À déguster sans modération aucune...

Le 3 mai 2014, pour un premier trophée

Pas le plus difficile, ni le plus beau but, mais sans aucun doute l'un des plus importants de la carrière de Dries Mertens en Italie. Le Belge n'a remporté que deux trophées avec le Napoli: la Coupe et la Supercoupe. Tous les deux en 2014, lors de sa première année avec les Partenopei. Le 3 mai, au Stadio Olimpico de Rome, en finale de la Coupe contre la Fiorentina, Dries Mertens libère le Napoli dans les arrêts de jeu.

18 décembre 2016, le but de la saison

Les Diables Rouges ont déjà eu l'occasion de s'en rendre compte à de nombreuses reprises (on pense par exemple aux buts marqués contre l'Algérie ou le Panama en Coupe du monde), la magie opère souvent quand Dries Mertens est sur le terrain. À l'image de ce lob, inscrit en fin d'année 2016 contre le Torino et élu quelques mois plus tard plus beau but de la saison en Serie A.

GOAL! The incredible @dries_mertens14 scores his 4th of the afternoon and the fans go crazy for our Red Devil! #NapoliTorino pic.twitter.com/9t7VPCiuHI — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 18, 2016

20 septembre 2017, le lob à la retourne

Moins d'un an après, Dries Mertens remet ça. Lors d'un plantureux succès napolitain sur la pelouse de la Lazio (1-4), le Belge se permet un lob à la retourne dans un angle impossible. Une pure merveille...

28 novembre 2018, le centième, en C1

Avant de fondre sur le record de Marek Hamsik, Dries Mertens a d'abord passé le cap symbolique des 100 réalisations napolitaines. "Je voulais que mon centième but soit beau", confiait-il juste après son doublé contre l'Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions. Plutôt réussi avec cette frappe puissante en pleine lucarne.

23 octobre 2019, l'égal de Maradona

Sa taille, son aisance technique et sa capacité à inscrire des buts improbables: plus Dries Mertens avance à Naples, plus il est comparé à Diego Armando Maradona. Le 23 octobre, contre Salzbourg en Ligue des Champions, il réussit la prouesse d'égaler, puis de dépasser les 115 buts de l'Argentin avec les Partenopei. Seul Marek Hamsik est encore devant lui à ce moment-là. Mais plus pour longtemps.

25 février 2020, le Barça et le record

Meilleur buteur belge de l'histoire de la Ligue des Champions, Dries Mertens a encore frappé mardi soir, sur la scène européenne. Une jolie frappe enroulée contre le Barça qui lui a permis d'égaler le mythique record derrière lequel il chassait depuis quelques semaines. Reste à savoir quand et comment il dépassera définitivement le Slovaque...