Juventus : Maurizio Sarri pointe du doigt l'arbitrage

L'Olympique Lyonnais a réalisé l'exploit en s'imposant 1-0 contre la Juventus mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Maurizio Sarri est déçu et frustré de la contre-performance de la Juventus ce mercredi. Le technicien italien a pointé l’arbitrage du doigt.

"Si on bouge le ballon à cette vitesse, ça va être difficile. On n'a pas laissé beaucoup d'occasions à l'adversaire, mais on a trop peu montré en attaque. (...) Dans ce match, en Italie, on aurait eu deux penalties. Mais on doit s'adapter à l'arbitrage européen", a lâché le coach de la Vieille Dame. "Pour le retour, il va falloir être plus agressif, et avoir un rythme plus fort. On ne doit pas être aussi lent. Respecter une consigne à 100 à l'heure c'est une chose, à 10 à l'heure, c'est autre chose. Le résultat est différent. C'est un défaut que nous avons."