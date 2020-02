Réduit à dix et malgré un grand Mignolet, le Club de Bruges se fait corriger à Manchester United

Ce jeudi, le Club de Bruges se déplaçait à Old Trafford pour y affronter Manchester United en seizième de finale retour de l'Europa League. Après avoir partagé l'enjeu au Jan Breydelstadion (1-1), les Blauw en Zwart avaient l'obligation de marquer outre-Manche

Philippe Clement a décidé de surprendre à nouveau ce jeudi à Old Trafford. Devant faire face aux absences de Balanta, Vormer et Dennis, le technicien des Blauw en Zwart a fait des choix surprenants dans son onze de départ avec la titularisation de Maxim De Cuyper sur l'aile gauche aux côtés d'Okereke et de Tau. Puis ensuite au milieu où il a choisi de faire confiance à Kossounou, défenseur central de formation plutôt qu'à De Ketelaere. Côté mancunien, Solskjaer avait décidé d'aligner Ighalo à la place de Martial, blessé à l'entraînement aujourd'hui. Néanmoins, Fernandes, recrue phare du mercato hivernal des Red Devils, et Wan-Bissaka étaient dans le onze de départ.

À noter que les supporters brugeois étaient présents en nombre à Old Trafford ce jeudi soir.

Quel début de match tonitruant ! Manchester United débutera la rencontre pied au plancher en mettant directement Bruges sous pression. Les Red Devils obtiendront une belle occasion suite à une sortie manquée de Mignolet, mais heureusement pour les Gazelles, Deli était sur la trajectoire du ballon (2e). Le portier brugeois effectuera ensuite une double parade face à Juan Mata (3e) avant de voir Okereke partir en contre (3e), mais le Nigérian n'arrivera pas à faire mouche. Fernandes décidera ensuite de tenter da chance à distance mais le ballon ira heurter le poteau droit de Mignolet (4e).

Les Blauw en Zwart obtiendront ensuite une belle opportunité d'ouvrir le score mais Rits placera sa reprise au-dessus du but de Romero (11e) avant de voir de nouveau Mignolet à la parade face à Fernandes cette fois-ci (12e). Alors que les Brugoies tenaient le coup, ils se verront réduirts à dix suite à une main de Deli dans la surface. L'international ivoirien plongera et déviera un tir de James du bras...(22e). Une sentence lourde : un carton rouge et un penalty accordé à Man U. Fernandes se chargera de le transformer afin de permettre à Manchester United de prendre les commandes de la rencontre (24e), 1-0.

Peu après la demi-heure de jeu, Man U doublera la mise avec un brillant Fernandes au départ de l'action. Le Portugais délivrera un amour de passe sautée à Mata qui n'aura plus qu'à offrir un caviar à Ighalo (34e), 2-0.

Sept minutes plus tard, les Red Devils assommeront les Brugeois en inscrivant un troisième but via McTominay bien servi par Fred à l'entrée de la surface. L'international écossais n'aura plus qu'à ajuster sa frappe (41e), 3-0. le score ne bougera pas jusqu'à la pause.

En infériorité numérique et devant combler un retard de trois buts, le Club savait en remontant sur la pelouse qu'il serait quasi impossible de réaliser un exploit à Ol Trafford ce jeudi soir. Les Gazelles devront stopper l'hémorragie en seconde période tandis que Man U se contentera de gérer confortablement son avance. Mais Bruges aura toujours autant de mal à jouer, le coup de massue pris en première période a laissé des traces. Man U en profitera pour planter un quatrième but via Fred, bien servi par Lingard (82e), 4-0. Fred plantera un doublé en toute fin de rencontre (90e), 5-0. Le score n'évoluera plus, Manchester United l'emporte et se hisse en huitième de finale.

L'exploit était permis mais Bruges a vite fait une croix dessus ce jeudi soir quand Simon Deli a vu rouge suite à un plongeon digne d'un gardien. Réduit à dix et vite mené au score suite à un penalty transformé par Fernandes, les Blauw en Zwart ne se sont pas remis de ce coup de massue. Une équipe à la peine et une défense au abois. Heureusement que Mignolet a mutliplié les parades sans quoi le score aurait été plus grave. À noter que Manchester United a mis bezaucoup de pression d'entrée de jeu et que cela a porté ses fruits. Comme la saison dernière, le Club quitte la scène européenne en seizième de finale.

Avertissements : Deli (rouge 22e)

Manchester United : Romero, Shaw, Maguire, Bailly, Wan-Bissaka, Fred, McTominay (Greenwood 72e), Fernandes (Lingard 65e), Mata, James (Chong 46e), Igahlo

Club de Bruges : Mignolet, Mata (Mitrovic 62e), Mechele, Deli, Ricca, Kossounou, Rits (De Ketelaere 79e), Vanaken, De Cuyper, Okereke, Tau (Diatta 61e)