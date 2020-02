Vers un nouveau type de sanctions en Ligue des Champions ?

Sanctionner les joueurs qui critiquent l'arbitrage en conférence d'après match ? Le cas du Madrilène Vinicius Junior fait réfléchir l'UEFA.

Le jeune ailier brésilien a sorti une belle prestation ce mercredi soir contre Manchester City. Malgré la défaite des siens, il a mis en danger la défense anglaise à plusieurs reprises et a également livré un caviars à Isco.

Finalement, certains s'attardent plus sur ses déclarations d'après match. Le jeune homme de 19 ans n'était pas content sur l'arbitrage : "Il y avait faute sur leur premier but. Mais les arbitres sifflent toujours contre nous. Contre Levante, c'était déjà pareil avec Ramos. C'est parce que nous sommes les plus titrés de Liga et de Ligue des Champions. Ca sera toujours comme cela" peut-on lire dans Marca.

Et le média espagnol de signaler que l'UEFA pourrait poursuivre le joueur et le suspendre pour quelques matchs. Ce serait une première pour pareille situation.