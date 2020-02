🎥 Dans la douleur, la Lazio prend la tête de la Serie A

Les matchs de ses concurrents étant reportés à cause du coronavirus, la Lazio a provisoirement pris la tête du championnat italien. Son adversaire du jour, Bologne, aurait néanmoins mérité mieux.

Pour une fois, ce n'est pas Ciro Immobile, le meilleur buteur des cinq grands championnats européens, qui a allumé la mèche. Après 21 minutes de jeu, ses équipiers Luis Alberto et Joaquim Correa s'étaient chargés eux mêmes de faire la différence. On retrouvait tout de même le petit attaquant italien à l'assist sur le premier but. Voici les images du 2-0 :

🇦🇹⚽ #PinchasPorElMundo 🌏

Con este gol de Joaquín Correa, Lazio supera momentáneamente 2-0 a Bologna por la fecha 26 y se sube a la cima de la Liga Italiana, con un partido más. pic.twitter.com/GJ80LveFx8 — La Voz Albirroja (@Lavozalbirroja) February 29, 2020

La deuxième période était, à l'inverse, dominée par les Bolonais. L'ancien brugeois Stefano Denswil pensait réduire la marque à la 53ème minute. Mais, ce n'était pas de l'avis du VAR. La vidéo assistance allait de nouveau frustrer les supporters de Bologne. En effet, un quart d'heure plus tard, Tomiyasu se voyait à son tour annuler son but après l'avoir célébré. Le score restait donc sur ce 2-0.

L'affiche du week-end italien (Juve-Inter) étant reporté, la Lazio Rome fait forcément une très bonne opération. Ils prennent provisoirement la tête de la Serie A avec 2 points d'avance sur les Turinois et 8 sur les Milanais. Mais Lukaku et les siens comptent désormais deux matchs de retard.