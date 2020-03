🎥 Carabao Cup : 3e titre consécutif pour Manchester City, Samatta buteur pour Aston Villa

La finale de la Coupe de la Ligue Ă Wembley, opposait Aston Villa au double tenant du titre Manchester City. Un exploit pour les Villans qui faisaient leur grand retour en Premier League cette saison.

Bjorn Engels retrouvait sa place au coeur de la défense pour le choc contre Manchester City, où Pep Guardiola laissait Kevin De Bruyne sur le banc.

Aston Villa débutait bien et Anwar El-Ghazi (4e) alertait une première fois Claudio Bravo (4e). Sergio Agüero répondait d'une tête non cadrée (10e) et City reprenait le contrôle de la rencontre après le pressing des Villans. La formation mancunienne ouvrait le score grâce au bon service du jeune Phil Foden pour Agüero dont la volée faisait mouche (20e).

Bien lancé, Manchester City doublait la mise dans la foulée. Cette fois, Gündogan trouvait la tête de Rodri au point de penalty (30e). Mené, Aston Villa ne baissait pas les bras et Anwar El-Ghazi remuant, débordait puis centrait pour Samatta. L'ancien joueur de Genk réduisait le score d'une tête plongeante (41e).

Après la pause, Manchester City cherchait à tuer le match mais ne trouvait pas de solution. Guardiola lançait KDB à l'heure de jeu, qui se mettait tout de suite en évidence avec un superbe service pour Phil Foden dont la reprise était bloquée par la défense de Villa. Les promus n’arrivaient plus à repartir en attaque, City dominait mais ne parvenait pas à concrétiser. Ni Rodri, ni Agüero, ni Bernardo Silva ne trouvaient la faille, alors que Bjorn Engels passait tout près de l'égalisation mais sa tentative trouvait le poteau (88e).

Finalement, Manchester City a fait le travail face à une courageuse équipe d'Aston Villa. Les Citizens conservent leur titre dans une compétition qu’ils avaient déjà remporté en 2018 et 2019.