Décisif contre Genk, Rits explique la célébration de son but

Mats Rits a offert les trois points au Club en toute fin de rencontre sur la pelouse de Genk. A l'aube des PO1, cette victoire permet au leader de garder le rythme vers le titre.

Après une première moitié de saison où il a peu joué, Mats Rits s'est révélé important pour les Blauw & Zwart.

Il y a deux semaines déjà, Rits avait également été le grand artisan de la victoire difficile contre Waasland-Beveren, où son doublé avait sauvé un Bruges en difficultés. Le médian vient de refaire le même coup avec un but dans les dernières minutes contre Genk. Et ce dernier a célébré son but en se frottant les deux mains sur le front.

La signification ? Le buteur du jour l'a partagée après la rencontre : "C'est entre moi et Ethan Horvath (le deuxième gardien de but du Club, ndlr). Le geste est issu d'un match de NBA des Lakers où Alex Caruso a fait quelque chose de similaire. Je suis venu sur le terrain parce que j'ai aussi marqué accidentellement de la tête, sinon à part cela, ce n'est rien de spécial", a confié en riant le milieu de terrain, au micro de Play Sports.