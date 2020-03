L'avenir de Dries Mertens, bientôt scellé?

Annoncé en partance en fin d'année 2019, Dries Mertens pourrait finalement prolonger l'aventure au Napoli.

Dries Mertens a retrouvé la sérénité à Naples. Longtemps en conflit avec son président, le Diable Rouge a profité du début d'année pour retrouver la confiance et égaler le record historique de Marek Hamsi, qu'il devrait rapidement dépasser.

Et il pourrait aussi gagner du temps pour faire monter encore ce record. Selon les informations de Sky Sports, Dries Mertens est sur le point de prolonger l'aventure avec le Napoli. Alors que son contrat arrive à expiration en juin et que plusieurs grosses écuries européennes sont sur le rang (l'Inter et Chelsea notamment), le Belge pourrait donc bien rester dans son club de coeur...