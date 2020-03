Et si le meilleur jeune joueur anglais ne faisait pas le pari de la Premier League ?

33 matchs toutes compétitions confondues ; 18 buts et 17 passes décisives. Jadon Sancho est donc impliqué dans plus d'un but par match disputé.

Et les analystes britanniques de se poser des questions sur la primordialité de passer par la Premier League pour devenir un tout grand joueur mondial. Convoité par les plus grands clubs européens, le jeune ailier de 19 ans pourrait finalement rester une saison de plus au Borussia Dortmund. C’est en tout cas l’avis de l’homme fort de Dortmund. Dans un entretien pour la BBC, Rauball se déclare prêt à faire l’impasse sur un énorme bénéfice financier pour conserver le deuxième meilleur jeune joueur du monde (selon le trophée Kopa) : « Je pense qu'il ressent que le club a un bel avenir. Je ne pense pas qu'il veuille partir. Nous avons assez d'argent. Nous voulons avoir des titres. Je pense que cette équipe a beaucoup plus de potentiel avec Jadon que sans Jadon ». Witsel et Hazard pourraient donc profiter des services d’un des meilleurs jeunes équipiers du monde une saison supplémentaire