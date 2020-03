Quand David De Gea se fait cartonner par une ancienne icône de Manchester United

Ce week-end, l'international espagnol a été l'auteur d'une sacrée boulette face à Everton (1-1).

David De Gea a commis une sacrée bourde ce wee-end. Il a trop attendu balle au pied et Calvert-Lewin est venu faire le pressing et a réussi à contrer le dégagement tardif du gardien de la Roja. Ce qui a eu le don d’énerver un certain Roy Keane, qui n’a pas hésité à vivement le critiquer à la télévision britannique.

"En tant que joueur ou entraîneur, je l’aurais tué ! Tu l’aurais tué aussi ! C’est presque de l’arrogance de sa part d’attendre. Ce sont des moments très importants pour United pour entrer dans le top 4 et si tu as un gardien avec de l’expérience... Qu’est-ce qu’il attend !", a lâché l'ancien milieu défensif.