Italie : Mertens et Lukaku voient leur duel reporté par le coronavirus

La demi-finale retour de Coupe d'Italie entre Naples et l'Inter Milan ne sera pas jouée, même à huis-clos.

Alors qu'un huis-clos général de Serie A pour au moins un mois est évoqué par les instances du football italien, la Coupe d'Italie ne se jouera pas : peu de temps après l'annonce du report de Juventus - AC Milan en demi-finales de la compétition, la nouvelle du report de Napoli - Inter Milan est également tombée. La nouvelle date à laquelle le match retour entre les deux équipes (0-1 pour Naples à l'aller) n'est pas encore connue.

L'Inter Milan et Romelu Lukaku ont déjà vu leur rencontre du week-end passé être reportée en raison de l'épidémie de coronavirus, qui a fait 79 morts jusqu'ici en Italie (troisième pays le plus touché au monde derrière la Chine et la Corée du Sud). Les Nerazzurri comptent déjà deux matchs de retard en championnat ...