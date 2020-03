Cyriel Dessers, meilleur buteur des Pays-Bas, est appelé par le Nigeria !

Le natif de Tongres Cyriel Dessers, qui empile les buts en Eredivisie, ne portera jamais le maillot des Diables Rouges : il vient d'être pour la première fois appelé par le Nigeria.

En décembre dernier, Cyriel Dessers (25 ans) confirmait qu'après une série de discussions avec la fédération nigériane de football, il avait choisi de se consacrer aux Super Eagles et de représenter le Nigeria au niveau international. L'attaquant de Heracles, meilleur buteur ex-aequo d'Eredivisie (14 réalisations), est pourtant né à Tongres et a fait ses débuts professionnels à OHL et Lokeren avant de partir pour les Pays-Bas.

Ce choix, déjà rendu public, n'attendait plus qu'une confirmation officielle et elle vient de tomber : Gernot Rohr a décidé d'appeler Cyriel Dessers pour la première fois pour les matchs éliminatoires de la CAN face au Sierra Leone. Si le Belgo-nigérian joue une minute lors de ces deux rencontres, il ne pourra plus changer d'avis. N'ayant jamais joué en équipes d'âge pour la Belgique et n'ayant jamais été concrètement approché par la Belgian FA, il ne doit cependant plus vraiment hésiter ...