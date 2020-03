Wayne Rooney, enfin buteur contre Manchester United ?

Ce jeudi, Derby County rencontre Manchester United dans le cadre de la FA Cup.

L’occasion pour la légende Rooney d’accueillir son ancien club. Mais les retrouvailles ne se sont pas souvent bien passées pour l’attaquant anglais. Son bilan contre les Reds Devils : 6 défaites en autant de rencontres. Et le meilleur buteur de l’histoire du club n’a jamais trouvé le chemin des filets contre Manchester United.

On ne sait donc toujours pas si Wayne Rooney célébrerait un but inscrit contre les Red Devils. Talk Sport a posé la question à son actuel entraîneur, Shay Given : « Il est en forme et peut sortir quelques gestes magiques ce jeudi soir. Certes, il a une grande histoire avec Manchester United, mais je pense qu’il célébrerait tout de même son but. Wayne est un de ces joueurs qui adorent jouer au foot et marquer des goals. Donc, pourquoi pas ? ». La légende Rooney a récemment disputé son 500ème match pro dans les différents championnats anglais.