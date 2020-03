Amende confirmée pour Anderlecht

Le Parquet de la Fédération Belge réclame, désormais de manière définitive, une amende de 2.500 euros au RSCA.

La Fédération belge du football a confirmé le montant de l'amende ce jeudi matin. Pour rappel, le club bruxellois est mis à l'amende pour jet de pétard d'un de ses supporters. Le pétard fut lancé peu après le deuxième but des malinwas, le 15 février.

C'est la deuxième fois, cette année, que la direction mauve est mise à l'amende pour cette raison. En effet, un mois plus tôt, la Fédération avait réclamé 5.000 euros pour un pétard, qui finissait par atterrir non loin de Simon Mignolet. D'ailleurs, le club a décidé de fermer l'une de ses tribunes pour le prochain match à domicile, en représailles. Les Mauves ne pourront donc pas compter sur l'appui de leurs plus fervents supporters ce samedi soir contre Zulte Waregem.