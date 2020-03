🎥 Aucune poignée de mains lors de Liverpool-Bournemouth

La Premier League a décidé d'instaurer de nouvelles mesures pour éviter la propagation du coronavirus.

Cette image se reproduira sans doute ce week-end et dans de nombreuses rencontres, mais elle n'en est pas moins insolite, surtout dans le pays du football.

Alors que traditionnellement les joueurs de Premier League se serrent la main avant chaque rencontre, ce n'est plus cas. La Premier League veut éviter la propagation du coronavirus. On a pu le voir lors de la rencontre entre Liverpool et Bournemouth.

Sur la vidéo, on peut voir les joueurs des deux camps amusés par la situation.