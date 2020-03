Grosses tensions au Canonnier: Mouscron s'impose pour l'honneur, mais Waasland-Beveren espère encore

Suspense total dans la lutte pour le maintien. Ostende et le Cercle de Bruges battus, Waasland-Beveren a laissé passer sa chance sur la pelouse de Hurlus qui ont joué le coup à fond, mais rien n'est perdu pour les Waeslandiens : deux points séparent encore les deux derniers du classement...

Au bord du précipice avant cette 29e journée de championnat, les Waeslandiens ont entamé cette rencontre avec l’énergie du désespoir. Et il n’a pas fallu 60 secondes à Jur Schrijvers pour amener le premier danger dans la surface mouscronnoise, mais le ballon s’est écrasé dans le petit filet de Jean Butez.

Secoués pendant cinq bonnes minutes, les Hurlus, même privés de véritable attaquant de pointe, ont réagi. Frank Boya a hérité de la première opportunité mouscronnoise, mais n’a pas su cadrer son envoi. Après un premier quart d’heure intéressant, le rythme est retombé et Waasland-Beveren a perdu Daam Foulon, sonné après un solide contact avec Marko Bakic.

Mais les occasions sont revenues en toute fin de premier acte. Aleix Garcia, d’abord, butait sur un excellent Nordin Jackers. Dans la foulée, c’est Beni Badibanga qui héritait de la plus belle opportunité waeslandienne : sa frappe enroulée avait surpris Jean Butez, mais pas la transversale. Le dernier mot de la première mi-temps était pour Fabrice Olinga: une très jolie demi-volée, magnifiquement repoussée par Nordin Jackers encore.

Dans une ambiance surchauffée par les très nombreux supporters waeslandiens présents au Canonnier, Beni Badibanga lançait la seconde période en galvaudant une grosse occasion. Isolé à l’entrée du rectangle, le gaucher manquait complètement son envoi, juste avant que Jean Butez ne réalise sa première véritable intervention de la soirée, devant Milosevic pourtant oublié au petit rectangle.

Les Waeslandiens ont joué avec leur bonheur devant le but de Jean Butez et ils se sont fait sévèrement punir à un quart d’heure du terme. A la limite du hors-jeu, Frank Boya a laissé filer le ballon pour Olinga qui a servi son compatriote sur un plateau pour l’ouverture du score. L'Excel aurait même pu doubler la mise sans deux nouvelles interventions cinq étoiles de Nordin Jackers dans le temps additionnel. Un temps additionnel marqué par de solides échauffourées entre les acteurs de la partie et dans les tribunes.

Sur le terrain, l'Excel renoue avec la victoire pour son dernier match à domicile de la phase classique (1-0). Dans le bas de classement, la défaite de Waasland-Beveren sauve le Cercle de Bruges, le maintien se jouera entre Waasland-Beveren, dernier, et Ostende qui n'a que deux unités d'avance sur la lanterne rouge...