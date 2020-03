Balotelli s'exprime à propos du coronavirus : "On ne rigole pas avec la santé !"

Dans un post Instagram, l'attaquant italien a donné son avis quant à la décision du maintien des rencontres de Serie A ce dimanche.

La situation est très confuse en Italie à cause du coronavirus. On a pu le constater ce dimanche avec la décision du ministre italien des sports, Vincenzo Spadafora, qui a ordonné la suspension du championnat italien quelques minutes avant le match entre Parme et la SPAL.

Finalement, la rencontre a bel et bien débuté avec 75 minutes de retard et le coup d'envoi des rencontres programmées à 15 heures a bien été donné. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir Mario Balotelli sur Instagram. "Et pourquoi tout ça ? Arrêtez de rigoler, reprenez-vous ! On ne rigole pas avec la santé".

Le joueur de Brescia se montre inquiet par rapport à la situation : "J'aime le football plus que vous. Mais jouer signifie voyager et entrer en contact avec d'autres personnes extérieures. Je ne vois déjà pas mes enfants car ils vivent en Lombardie, c'est angoissant pour moi", explique-t-il.