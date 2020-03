Officiel: François Kompany rebondit dans le club de Stijn Stijnen

Sans club depuis le début de la saison, François Kompany retrouve de l'embauche en D1 Amateurs.

Fin d'une longue période d'incertitudes pour François Kompany. Le frère du capitaine du Sporting d'Anderlecht s'est engagé avec le Patro Eisden Maasmechelen, actuel cinquième de D1 amateurs, et encore en course pour disputer le tour final.

Un club dans lequel il retrouvera un certain Stijn Stijnen, coach du Patro. "Il nous apportera son expérience", explique l'ancien portier des Diables Rouges. "Dans un premier temps, il terminera la saison avec nous et on évaluera ensuite si on poursuit notre collaboration..."