Fracture pour un joueur d'Arsenal dont la saison est déjà terminée

Lucas Torreira (24 ans) s'est occasionné une fracture de la cheville lors du déplacement d'Arsenal à Portsmouth le 2 mars dernier. Le verdict a été confirmé par le club ce lundi : la rééducation du médian uruguayen est estimée entre 8 et 10 semaines, ce qui signifie que Torreira ne devrait plus jouer cette saison pour les Gunners.

Lucas Torreira compte 24 rencontres de Premier League cette saison (1 but, 1 assist), 33 toutes compétitions confondues.

A further update on Lucas Torreira...



🗞 Read our #MCIARS team news update in full 👇