Lukaku et Castagne pas sélectionnés par les Diables Rouges à cause du coronavirus ?

L'épidémie de coronavirus peut avoir des conséquences inattendues pour les sélections dont les joueurs évoluent dans la région d'Italie mise en quarantaine ...

Roberto Martinez va peut-être devoir se priver de Romelu Lukaku et Timothy Castagne pour le stage des Diables Rouges au Qatar. La ville de Milan et sa région (dont Bergame, où évolue Castagne) a en effet été mise en quarantaine et cela pourrait poser de gros problèmes logistiques pour tous les joueurs des clubs de la zone concernée.

Pierre Deprez, porte-parole de l'Union Belge, a évoqué ce sujet pour nos confrères de Sudpresse : "Nous n'avons pour l'instant aucune indication sur une éventuelle absence de quiconque en raison de l'épidémie", affirme-t-il. Les décisions de la fédération seront prises "en fonction des décisions des autorités compétentes", mais le stage au Qatar ne semble en tout cas pas remis en cause. Rappelons que pour des causes "urgentes et graves", la quarantaine italienne peut être brisée ; reste à voir ce que décideront les autorités pour cette trêve internationale, car Lukaku et Castagne seront loin d'être les seuls concernés ...