Un autre pion offensif absent en Ligue des Champions pour les Spurs

Les problèmes ne s'arrangent pas pour José Mourinho, ils s'accumulent.

Eliminés en FA Cup la semaine dernière, les Spurs n'ont plus que le championnat (où ils n'occupent que la huitième place) et la Ligue des Champions pour tenter de sauver leur saison. Autant dire que José Mourinho abattra une carte importante, mardi soir, à Leipzig, où les Spurs tenteront de faire oublier la défaite subie à l'aller.

Déjà privé de Heung-Min Son et Harry Kane, blessés de longue date, le Portugais devra se passer des services d'un autre élément offensif: Steven Bergwijn, arrivé cet hiver en provenance du PSV, souffre d'une blessure à la cheville et pourrait ne pas rejouer cette saison, selon les délcarations du Special One en conférence de presse.