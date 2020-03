Liga : la Real Sociedad et Januzaj (titulaire) remportent le Derby Basque dans un stade vide

La Real Sociedad se déplaçait à Eibar pour une rencontre de Liga (24e journée) reportée il y a près d'un mois.

Les joueurs d'Imanol Alguacil ont évité le piège de ce déplacement chez le 16e de Liga et surtout voisin basque, en manque de points.

C'est dans un stade vide, huis clos oblige, que l'entraineur basque décidait de titulariser Adnan Januzaj. La Real ouvrait rapidement le score par Mikel Oyarzabal sur penalty (16e). Willian José doublait la mise pour les visiteurs à un quart d'heure du terme avant qu'Eibar ne réduise le score par le Brésilien Charles sur penalty, en toute fin de match.

Trop tard pour Eibar, qui, à noter, a manqué un penalty à la demi-heure de jeu.

La Real Sociedad a remporté une victoire importante dans la course à la Ligue des champions et dépasse l'Atlético de Madrid et Getafe pour se hisser à la 4e place.