Liverpool peut compter sur le retour d'un cadre pour la réception de l'Atlético

La bonne nouvelle est tombée pour Liverpool à la veille du match face à l'Atlético de Madrid. Les Reds pourront compter sur Jordan Henderson pour ce huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Le capitaine du champion d'Europe en titre fait son retour dans le groupe près d'un mois après sa blessure aux ischio-jambiers subie lors du match aller.

Jordan Henderson has resumed full training and could come into contention for Wednesday’s #UCL clash with @Atleti at Anfield, Jürgen Klopp has confirmed.https://t.co/ntnbuYEh8E