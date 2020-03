🎥 Champions League : l'Atletico Madrid sort le tenant du titre au terme d'une rencontre folle

AprÚs les qualifications de l'Atalanta et du RB Leipzig la veille, ainsi que du PSG un peu plus tÎt face à Dortmund, Liverpool et l'Atlético Madrid se disputaient le dernier billet de la soirée à Anfield.

Klopp optait pour son équipe type laissant Origi sur le banc. Avec un écart de deux buts à remonter, les Reds devaient absolument s'imposer.

Les visiteurs (sans Yannick Carrasco resté sur le banc) passaient près d'ouvrir le score via Diego Costa dès la première minute. Mais les Reds se resaisissaient et pressaient haut. Oblak était sollicité sur les essais de Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain ou encore Firmino avant que Liverpool n'ouvre enfin le score peu avant la pause par Wijnaldum de la tête (43e).

Salah lançait la seconde période d'une tentative sur Oblak, suivi par Mané puis Oxlade-Chamberlain dix minutes plus tard qui forçaient le portier visiteur à la parade. Adrian se mettait en évidence à l'heure de jeu, sur la première incursion Madrilène et une tentative de Joao Felix et Correa qui suivait bien. Les Reds réagissaient et Robertson trouvait la barre (66e). Le temps passait, Liverpool restait dangereux et Oblak sortait tout. Mané puis Salah en fin de rencontre tentaient encore leur chance sans succès tandis que Marcos Llorente voyait son but refusé pour une position de hors-jeu justifiée.

Prolongations... de folie

C'est dominateurs mais en manque d'efficacité que les Reds ponctuaient les 90 premières minutes. Durant les prolongations, Firmino en deux temps doublait enfin le score pour des Reds méritants (94e), profitant d'un bon travail de Wijnaldum côté droit.

Virtuellement qualifiés, les Reds allaient pourtant tomber de haut. Une boulette d'Adrian offrait l'égalisation aux Colchoneros trois minutes plus tard. Le portier manquait sa relance, et Joao Felix servait Llorente dont la frappe faisait mouche.

Sonnés par ce but, les Reds (avec Origi lancé plus tôt dans le bain par Klopp) se cherchaient et en fin de première période, le coup de grâce tombait avec l'égalisation de l'Atletico (105e+1) et le doublé de Llorente.

En seconde période de prolongation, les visiteurs restaient bien groupés et résistaient aux assauts de Reds en manque de jus et de lucidité, avant de porter le coup de grâce aux Reds par Morata bien lancé dans le dos de la défense avant de battre Adrian.

L'Atlético Madrid a assuré sa qualification au terme d'une rencontre animée et improbable, éliminant le tenant du titre et file vers les quarts.