L'Antwerp veut un stade encore plus grand: "Avec Bruges, nous aurions pu remplir un stade de 100 000 personnes"

L'Antwerp veut se développer et Paul Gheysens l'a clairement indiqué avec ce qu'il a construit et est en train de construire avec le Bosuil. Mais The Great Old pourrait faire encore plus avec le stade.

L'Antwerp a une augmentation incroyable du nombre de supporters. "Notre plafond est actuellement de 16 000 supporters et la capacité de notre stade est également notre plus gros handicap", explique Dimitri Huygen de HLN. "Nous avons reçu 20 000 billets pour la finale de la coupe. Mais nous avons vendu le double. Avec le Club de Bruges, nous aurions pu remplir un stade de 100 000 personnes." "La croissance est énorme. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner la chance à de nouveaux supporters de venir nous regarder. Un couple qui veut venir à l'Anwerp pour la première fois lors de la finale de la coupe ? Impossible. Pendant les Playoffs alors ? Impossible. Nous sommes prêts pour la prochaine étape : l'expansion. Et cette finale de Coupe peut nous aider à aller encore plus vite. Où est notre limite ? Disons qu'il y a encore une croissance incroyable à venir."