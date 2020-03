Andrea Pirlo, bientôt de retour à la Juve?

Si la période n'est pas spécialement propice à des discussions en coulisses, la Juventus va tout de même accueillir le retour d'une de ses anciennes gloires.

Andrea Pirlo devrait, en effet, rapidement faire son retour à Turin. L'ancien maître à jouer de la Vieille Dame devrait y entamer une nouvelle carrière, en devenant T1 de l'équipe U23 des champions d'Italie en titre, deux ans après avoir raccroché les crampons.

Un retour, à 40 ans, cinq ans après son départ: Andrea Pirlo avait quitté la Juventus en 2015 pour filer terminer sa carrière en MLS, à New York City. En cinq années passées à Turin, Andrea Pirlo avait collecté quatre titres de champion d'Italie et une Coupe et disputé une finale de Ligue des Champions, en 2015, contre le Real...