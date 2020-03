La Pro League a fait savoir que la dernière journée de D1A se jouerait à huis clos et que les finales de la Coupe et de D1B étaient reportées. Le football amateur est quant à lui suspendu jusqu'au 31 mars.

Aucune mesure n'avait encore été prise en Belgique, c'est chose faite ce jeudi. "Une bonne chose pour enrayer cette propagation", nous confie Dimitri Daeseleire. "Ce virus crée un véritable chaos, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Les entraînements, les matchs reportés, la fin de saison etc... Ce n'est pas facile, mais c'est la santé qui prime", explique le back droit de Rupel Boom, 9ème actuel du classement en D1 Amateurs.

Après un mauvais début de saison, le club anversois occupait la 4ème place avant la trêve hivernale. "On était presque sauvés puis on a enchaîné plusieurs mauvais matchs et on n'a plus que cinq points d'avance sur le barragiste. Une bonne chose cette interruption ? Oui et non. Il faudra reprendre à fond en avril, si tout se passe bien", a précisé Dimitri Daeseleire avant d'évoquer la finale retour de D1B.

La Pro League avait annoncé plus tôt dans la journée que la finale retour de Proximus League entre OHL et le Beerchot se jouerait en huis clos. Quelques heures plus tard, l'instance du football belge a décidé de reporter le match. "Cela aurait été injuste d'un côté pour les supporters de Louvain. Une bonne chose que ce match ô combien important soit reporté", a conclu l'ancien joueur d'OHL.