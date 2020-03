Le message fort de Cristiano Ronaldo

Alors que l'épidémie de coronavirus chamboule le Vieux Continent, le monde du sport et du football a aussi été touché. Certains joueurs comme Rugani et Gabbiadini ont d'ailleurs été testés positifs au Covid-19.

Cristiano Ronaldo a publié un message sur son compte Twitter ce vendredi.

"Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle aujourd’hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier. Il est important que nous suivions tous les conseils de l’OMS et des organes directeurs sur la manière de gérer la situation actuelle. La protection de la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts. Je voudrais adresser mes pensées à tous ceux qui ont perdu un proche, ma solidarité à ceux qui luttent contre le virus, comme mon coéquipier Daniele Rugani, et mon soutien continu aux professionnels de santé extraordinaires qui mettent leur propre vie en danger pour aider à sauver d’autres personnes", a publié la star portugaise.