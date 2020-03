Officiel : l'UEFA suspend toutes ses compétitions !

Les derniers huitièmes de finale retours de Ligue des Champions n'auront donc pas lieu la semaine prochaine. La rencontre entre le Barca et Naples, par exemple, est reportée à une date ultérieure, encore inconnue à ce jour.

L'UEFA a pris la même décision pour l'Europa League. Toutes les rencontres sont provisoirement suspendues. Les matchs de ce jeudi soir devraient donc restés les derniers disputés au cours de ce mois de mars 2020.

Logiquement, le tirage au sort pour les quarts de finale est également annulé :

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: 👇