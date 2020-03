L'Angleterre se dirigerait vers une annulation définitive de la Premier League

Alors que la Premier League est officiellement interrompue jusqu'au 3 avril prochain en raison du coronavirus, celle-ci ne devrait pas se poursuivre jusqu'à son terme.

D'après les informations du quotidien britannique The Times, le président de la Fédération anglaise de football, Greg Clarke se serait montré très peu optimiste quant à une possible reprise du championnat. En effet, quand bien même la FA a récement communiqué en affirmant que la Premier League était bel et bien suspendue pour une durée de trois semaines (jusqu'au 3 avril), et non pas annulée, elle devrait finalement être contrainte de revenir sur sa décision dans les prochains jours.

Ainsi, durant la réunion d'urgence qui s'est tenue il y a quelques jours visant à prendre des mesures pour endiguer l'épidémie coronavirus, Greg Clarke aurait estimé que la suspension du championnat anglais devra sans doute s'étendre. Selon lui, les différentes équipes ne pourront alors pas disputer toutes les rencontres inscrites dans leurs calendriers. Si tel est le cas, une annulation définitive des compétitions semble donc plus que jamais probable...