Lionel Messi adresse un message aux supporters

Alors que l'Espagne et une bonne partie de l'Europe sont touchés de plein fouet par la pandémie de coronavirus, la Pulga s'est exprimée sur les réseaux sociaux.

Lionel Messi a voulu appeler au calme et à la prudence, mais aussi encourager ceux qui traversent des moments difficiles à cause de l’épidémie.

"Ce sont des moments compliqués pour tout le monde. Nous sommes inquiets à cause de ce qui se passe et on veut aider en se mettant à la place de ceux qui passent des moments compliqués, que ce soit parce que ça les touche directement, eux ou leurs familles et amis, ou parce qu’ils travaillent en première ligne pour le combattre dans les hôpitaux et les centres médicaux. Je veux leur envoyer beaucoup de force. La santé doit passer avant tout, toujours. C’est un moment exceptionnel et il faut suivre les indications des organisations de santé et des autorités publiques. Il n’y a que comme ça que nous pourrons le combattre de façon efficace. C’est le moment d’être responsable et de rester à la maison, en plus c’est le moment parfait pour profiter des siens, chose qu’on ne peut pas toujours faire. Je vous embrasse et j’espère qu’on pourra retourner cette situation le plus tôt possible", a écrit le numéro 10 du Barça.