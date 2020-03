Hugo Broos convaincu: "Il faudra compter avec Anderlecht la saison prochaine"

Un an après avoir loupé la Coupe d'Europe (pour la première fois en 55 ans), le Sporting d'Anderlecht n'a pas retrouvé toutes ses couleurs, mais Hugo Broos compte sur les Mauves pour la saison prochaine.

L'ancien coach des Mauves fait même du Sporting un possible candidat au titre pour la saison prochaine. "Je pense bien qu'Anderlecht pourrait être le principal concurrent de Bruges. Ils seront en course pour le titre", insiste-t-il dans les colonnes de De Krant van West-Vlaanderen. "Anderlecht revient toujours, même si je dois l'admettre: ce qui se passe là-bas cette saison, ça ne devrait jamais arriver."

Et en attendant, c'est le Club de Bruges qui tire les marrons du feu et qui semble doucement s'installer comme le plus grand club de Belgique. "Mais on ne peut pas dire que Bruges est devenu trop fort pour la Belgique", prévient Frany Van der Elst. "Si Dennis, Diatta et d'autres devaient partir et que leurs remplaçants ne sont pas aussi forts, il faudrait tout recommencer. Ils ont pris de l'avance sur les autres, mais ça peut très vite aller dans l'autre sens", ajoute l'ancien Blauw en Zwart.