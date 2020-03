Cristiano Ronaldo restera-t-il plus longtemps à la Juventus ?

Cristiano Ronaldo se plaît bien à la Juventus et la direction envisage d'en profiter pour le faire rester un peu plus longtemps - ce qui, au vu de l'âge du joueur, pourrait signifier une potentielle fin de carrière à Turin.

Cristiano Ronaldo est arrivé à la Juventus lors de l'été 2018 et enchaîne les records battus en Italie. Le Portugais de 35 ans est également brillant cette saison avec 25 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues. Mais restera-t-il chez la Vieille Dame plus longtemps que son bail actuel le prévoit ?

CR7 est sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus, mais Tuttosport affirme que la direction turinoise envisage de lui proposer une prolongation de contrat. Une façon également de se protéger contre un départ pour un montant qui, d'été en été, sera de plus en plus bas alors que Ronaldo est arrivé à la Juve contre 100 millions d'euros et est payé 31 millions d'euros de salaire annuel.