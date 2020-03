OFFICIEL : Pas de compétitions officielles avant le 1er mai en Belgique !

Un communiqué officiel de l'Union Belge vient de confirmer que les compétitions officielles ne reprendraient pas en Belgique avant le 1er mai au plus tôt. Les entraînements collectifs restent suspendus jusqu'au 4 avril prochain.

Les contributions des clubs à la fédération ont été reportées de trois mois.

A new update about the corona virus measures:



✅ Postponement club contributions to the federation for 3 months

✅ No official games before 1 May

✅ No youth football camps during Easter holidays

