Jan Vertonghen : "Si je vais à Bruges Kompany va me tuer, si je vais à Anderlecht c'est ma femme qui me tue"

Jan Vertonghen sera en fin de contrat cet été avec Tottenham. Le défenseur de 33 ans devrait quitter les Spurs mais pour aller où ?

Le défenseur suivra-t-il les pas de Vincent Kompany, Simon Mignolet ou encore Steven Defour qui seront revenus en Belgique ?

Anderlecht a vu Vincent Kompany et Nacer Chadli venir à Bruxelles l'été dernier, avant de tenter le coup également auprès de Thomas Vermaelen, en vain. Du côté de Bruges, le club a également réussi un joli coup avec Simon Mignolet.

Cependant, des équipes comme l'Inter et l'Ajax seraient à l'affût, prêtes à accueillir le Diable Rouge qui a encore quelques belles années au plus haut niveau. Et en Belgique, Bruges ou Anderlecht auraient-ils une chance de réaliser un beau coup ? "Si je vais à Bruges, Kompany va me tuer et si je vais à Anderlecht, c'est ma femme qui me tue (rires). Pour ce qui est du Beerschot il faut que je réfléchisse", plaisantait Vertonghen lors d'une conversation avec Kat Kerkhofs (la compagne de Dries Mertens) pour la chaine VIER.