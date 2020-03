Deux joueurs du Bayern combattent le coronavirus

Les deux internationaux allemands ont décidé de faire un don pour aider des oeuvres de charité.

Leon Goretzka et Joshua Kimmich ont décidé de faire un geste dans ce combat contre le coronavirus. Les deux joueurs du Bayern ont lancé une fondation "We Kick Corona" et fait un don d'un million d'euros aux oeuvres de charité.

"Sur le terrain nous pouvons battre tout le monde. Mais nous pouvons uniquement battre le coronavirus tous ensemble", explique Goretzka.