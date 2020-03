Les stars brésiliennes qui ont inspiré Thomas Meunier dans sa jeunesse

Parachuté latéral droit au Club de Bruges, Thomas Meunier a grandi en tant qu'attaquant et il avait des modèles de choix dans sa jeunesse.

Dans une interview accordée à Dugout, Thomas Meunier revient sur ces joueurs qui l'ont inspiré dès son plus jeune âge et une évidence ressort: le Diable Rouge était fan du football brésilien. "Mon idole? Ca a toujours été Ronaldo, pas Cristiano, même si je l'aime bien aussi, mais le Brésilien", répond-il.

Ronaldo, Ronaldino, Robinho

"À l'époque j'étais attaquant donc c'était vraiment mon exemple." Mais d'autres stars brésiliennes de la même génération ont tapé dans l'oeil du Parisien. "Tous les Brésiliens en fait. Ronaldinho, Robinho... C'était le beau jeu."

Une période au cours de laquelle la Seleçao était de toutes les finales de Coupe du monde. "Quand j'ai vraiment appris à connaître le foot, j'avais dix ans et c'était le grand Brésil. "Le titre en Coupe du monde 2002, la finale contre la France en 98... C'est là que j'ai commencé à comprendre ce que j'aimais dans le football et ce qui me faisait rêver."