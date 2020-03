Vers une suppression des Playoffs ? Un capitaine de Pro League donne sa réponse

Alors que la Royal Belgian FA et la Pro League réfléchissent toujours à une solution pour mener la saison 2019/2020 à son terme, Davy De Fauw suggère de supprimer les playoffs.

Parmi les options envisagées, certains suggèrent une suppression pure et simple de la phase de playoffs. Néanmoins, la phase classique de la première division n'est pas encore terminée pusique toutes les équipes n'ont joué que 29 matchs jusqu'à présent. Ainsi, il ne reste plus qu'une seule rencontre à disputer pour clôturer la phase régulière.

Ainsi, si d'autres refusent cette possibilité, Davy De Fauw semble y être plutôt favorable. En effet, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws, le capitaine de Zulte Waregem s'est montré favorable à une annulation des playoffs. "C'est très clair pour moi : le football est devenu secondaire. Nous devrions peut-être jouer la dernière journée de la saison régulière pour terminer, mais les playoffs pourraient être supprimés."

Le joueur de 38 ans invite à une suppression des playoffs 2 mais admet que la situation est plus compliquée en ce qui concerne les playoffs 1, même s'il suggère tout de même qu'ils soient annulés aussi. "Pour les playoffs 1, je comprends qu'il y aurait encore un doute. Les billets européens y sont toujours en jeu. Mais la meilleure chose pour nous serait de nous concentrer sur une nouvelle préparation et une nouvelle saison."

Son raisonnement s'explique surtout par la position de son équipe, neuvième au classement, qui ne peut plus croire en une qualification pour les playoffs 1 et n'a plus grand chose à jouer pour la fin de la saison...