Faut-il dire Euro 2020 ou Euro 2021? L'UEFA n'a pas encore tranché

C'est donc bien en 2021 que l'UEFA célébrera les 60 ans de son championnat d'Europe. C'est d'ailleurs pour célébrer ce jubilé que Michel Platini avait souhaité l'organiser aux quatre coins de l'Europe.

L'an prochain, le championnat d'Europe de football aura donc 61 ans, mais faudra-t-il l'appeler Euro 2020 ou Euro 2021? La question relève évidemment du détail, mais semble encore diviser au sein de l'UEFA. Dans un premier tweet l’instance avait annoncé conservé l’appellation Euro 2020, mais il a rapidement été supprimé: "Pour être clair, aucune décision n'a encore été prise par rapport à la nomination de l'Euro qui aura lieu en 2021", précise l'UEFA.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake.