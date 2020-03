Thomas Meunier évoque la ferveur en Belgique : "A chaque match des Diables c'est une folie"

Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier n'a pas hésité à louer la ferveur qui entoure les Diables Rouges en Belgique.

Alors que ces derniers temps plusieurs sources annoncent un départ prochain de Thomas Meunier vers le Borussia Dortmund, le joueur de 28 ans apprécie malgré tout la vie parisienne. En effet, dans un entretien accordé au site officiel du PSG, l'ancien du Club de Bruges a confié qu'il appréciait la capitale française où il était plutôt tranquille, compte tenu de la grandeur de la ville.

L'occasion pour le Diable Rouge de faire un parallèle avec sa situation en Belgique où il estime que la ferveur populaire qui y règne, et qu'il n'a pas hésité à louer, ne lui permet pas de passer inaperçu. "C’est plus compliqué en Belgique. C’est un petit pays et l’équipe nationale est quelque chose qui rassemble assez fantastiquement le peuple, les régions, etc. Ça fait vraiment une unité. On l’a vu à la Coupe du Monde par exemple. A chaque match des Diables c’est une folie."