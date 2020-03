Romelu Lukaku aurait pu rejoindre la Juventus mais "il se sentait plus désiré à l'Inter"

Cet été, Romelu Lukaku avait le choix entre rejoindre l'Inter et la Juventus. Si les Bianconeris semblaient décidés à le recruter, ce sont les Interistes qui ont eu le dernier mot comme l'explique son agent Frederico Pastorello.

Dans un entretien accordé à Sky Sport, Frederico Pastorello (agent de Romelu Lukaku) s'est exprimé sur le choix de son joueur de rejoindre l'Inter à la place de la Juventus.

"La Juventus est le meilleur club d'Italie pour son organisation et son palmarès. Cependant, l'arrivée de Lukaku à l'Inter a permis au club d'ouvrir un nouveau chapitre et lancer un nouveau cycle. Et cela, Romelu s'en est rendu compte".

Mais un détail a fait la différence dans le choix de l'attaquant de 26 ans : "La Juve a fait un travail incroyable pour essayer de le recruter. S'il est Interiste aujourd'hui, c'est en partie grâce à l'échec des négociations entre Manchester United (ndlr : ancien club de Lukaku) et Dybala", a-t-il déclaré.

Mais ce qui a influencé Lukaku, c'est aussi la détermination de l'Inter pour le recruter : "C'est un garçon avec un grand cœur, il doit être dans un endroit où il se sent désiré. Il a immédiatement senti la ferveur des fans Nerazzzuris", a conclu Frederico Pastorello.