Le Real veut bétonner le contrat d'Achraf Hakimi

Le latéral droit explose cette saison avec le Borussia Dortmund.

Prêté au Borussia Dortmund pour la deuxième saison consécutive, Achraf Hakimi a impressionné la galerie cette saison en Allemagne. Trois buts et dix assists en championnat, quatre autres réalisations en Ligue des Champions, le jeune international marocain est inarrêtable.

Et il ne restera pas plus longtemps au Borussia. Le Real Madrid compte en effet sur lui et il pourrait signer un nouveau contrat qui l'engagerait avec la Maison Blanche jusqu'en 2025, selon Mundo Deportivo. De quoi dissuader les éventuels candidats acquéreurs? Sans doute.